"Пора заняться своим здоровьем": Леся Никитюк отправилась в клинику Стамбула

Популярная украинская телеведущая и финалистка шоу "Танцы со звездами" показала свое трепетное отношение к здоровью и внешнему виду. 31-летняя ведущая развлекательного шоу "Кто сверху?" посетила элитную клинику Стамбула и поделилась впечатлениями.

Снимки из путешествия Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что целью визита является улучшение здоровья и внешнего вида. Также телеведущая призналась, что отправилась на оздоровление вместе с "жемчужиной Подолья", своей мамой. Их пребывание там продлится не дольше, чем два дня.

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Леся Никитюк отправилась в клинику в Стамбуле / Скриншот

По словам Леси, она поехала в клинику, чтобы восстановить свое здоровье после танцев. И уже через пять часов пребывания в 5-звездной клинике она была под впечатлением от сервиса. Звезда сообщила, что за это время она успела сделать все процедуры, начиная с анализа крови и заканчивая косметологическими процедурами, да еще и позавтракать. А на финишной прямой проверки всего организма терапевт сообщил Лесе вывод и дал полную расшифровку ее внутреннего состояния здоровья.

Я просто в шоке! Какой высокий уровень технологии и профессионализма врачей,

– поделилась впечатлениями Леся от пребывания в клинике в Стамбуле.



Леся Никитюк в 5-звездочной клинике в Стамбуле / Instagram / @lesia_nikituk