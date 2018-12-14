"Пора заняться своим здоровьем": Леся Никитюк отправилась в клинику Стамбула

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Леся Никитюк в клинике в Стамбуле
Леся Никитюк в клинике в Стамбуле / Instagram/ @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и финалистка шоу "Танцы со звездами" показала свое трепетное отношение к здоровью и внешнему виду. 31-летняя ведущая развлекательного шоу "Кто сверху?" посетила элитную клинику Стамбула и поделилась впечатлениями.

Снимки из путешествия Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что целью визита является улучшение здоровья и внешнего вида. Также телеведущая призналась, что отправилась на оздоровление вместе с "жемчужиной Подолья", своей мамой. Их пребывание там продлится не дольше, чем два дня.

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Леся Нікітюк
Леся Никитюк отправилась в клинику в Стамбуле / Скриншот

По словам Леси, она поехала в клинику, чтобы восстановить свое здоровье после танцев. И уже через пять часов пребывания в 5-звездной клинике она была под впечатлением от сервиса. Звезда сообщила, что за это время она успела сделать все процедуры, начиная с анализа крови и заканчивая косметологическими процедурами, да еще и позавтракать. А на финишной прямой проверки всего организма терапевт сообщил Лесе вывод и дал полную расшифровку ее внутреннего состояния здоровья.

Я просто в шоке! Какой высокий уровень технологии и профессионализма врачей,
– поделилась впечатлениями Леся от пребывания в клинике в Стамбуле.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в 5-звездочной клинике в Стамбуле / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в 5-звездочной клинике в Стамбуле / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
Источник: 24 канал
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