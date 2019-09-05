Поразительное признание: Брэд Питт назвал причину развода с Анджелиной Джоли

Американский актер Брэд Питт через три года после роставання с Анджелиной Джоли нарушил молчание и признался, что стало причиной раскола одной из самых крепких пар Голливуда.

Сокровенным киноактер решил поделиться в интервью изданию The New York Times. Холостяк признался, что полтора года боролся с алкогольной зависимостью и посещал сборы анонимных алкоголиков. Именно увлечение рюмкой и стало причиной разрыва с женой.

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Мы все несем в себе боль, горе и утрату. Мы проводим большую часть времени, скрывая это, но это все равно сидит внутри нас. Стоит открыть эти "коробки". Я взял ситуацию в свои руки настолько, насколько это было возможно, и, в конце концов, бросил пить,

– заявил актер.

55-летний Питт добавил, что терапия в кругу таких же алкозависимых, как и он, помогла ему справиться с проблемами. Ему особенно приятно, что несмотря на его публичность никто из клуба алкоголиков не продал таблоидам его историю.

"Я добился максимально возможного для себя результата. Рядом со мной сидели другие люди. Они открыто и честно говорили то, что я никогда раньше не слышал. Мы все попали в безопасное место, в котором тебя не осуждают, и ты можешь быть самим собой. Для меня терапия стала настоящим освобождением и разоблачением своих плохих сторон. В этом заключается огромная ценность", – добавил Брэд Питт.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

Более 2 лет Голливуд наблюдал за распрями Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актеры никак не могли согласовать спорные вопросы в суде и окончательно расстаться. Только в середине апреля 2019 года пара официально завершила этот затяжной процесс, оставив несколько неоговоренных вопросов.



К этому времени Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. Актер доказывал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры с отцом. Такая диктатура повлияла на психологическое здоровье детей, отметили служители Фемиды.

Следовательно Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом, однако всего несколько часов в неделю. Впервые после объявления о разводе голливудский папаша проведет время с детьми без вмешательства экс-жены.