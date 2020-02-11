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Поразительный наряд королевы Летиции на официальных открытках монаршей семьи: фото

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Семья монарха Испании Филиппа VI / Instagram / @gossipinmag

Королевский дом Испании решил обновить официальные фотографии, осуществив роскошную съемку. Перед объективом фотокамер предстала семья монарха Филиппа VI в полном составе. Королева очаровала своими потрясающими образами.

Вместе с женой Летицией и двумя дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией монарх Филипп VI сделали официальные фотографии представителей семьи королевского дома Испании. Автором безупречных кадров стал фотограф из Мадрида.

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Испанская монаршая семья сменила несколько образов. На одних кадрах семья позирует в сдержанных деловых образах. На Летиции красное платье-футляр от модного дома Carolina Herrera. Филипп VI позирует в сером костюме рядом со старшей дочерью Леонор, которая в будущем займет королевский престол. София с сестрой были одеты в платья светло-голубых и светло-розовых оттенков, которые гармонировали с ярким галстуком отца.


Семья монарха Испании Филиппа VI / Instagram / @gossipinmag

Однако значительно больший восторг вызывает другой образ семьи в стенах дворца Сарсуэла в Мадриде. На снимках Филипп VI предстал в испанской военной форме генерала-капитана с многочисленными почетными орденами. Его очаровательная жена Летиция надела платье, которое дизайнеры разработали специально для банкета после церемонии интронизации японского императора Нарухито.

Ее яркое розовое платье украсила серебряная цветочная вышивка. Королева Испании также выбрала массивную платиновую тиару с бриллиантами, которая гармонировала с алмазным браслетом французского ювелирного дома Cartier и серьгами с драгоценными камнями. Легкий макияж подчеркнул естественную красоту Летиции, которая неизменно поражает своим изяществом и безупречным стилем.


Монарх Испании Филипп VI с женой Летицией / Instagram / @hellomag

Королева Испании Летиция / Instagram / @hellomag

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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