Pornhub снял первый документальный фильм "Вымогательство": детали

Один из самых популярных мировых порносайтов сегодня, 4 марта, обнародовал первый в своей истории фильм не для взрослых. Над документальной лентой "Вымогательство" (Shakedown) работали 15 лет. Картина рассказывает о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса, снятый в стриптиз-клубах.

Как сообщает издание Variety, компания Pornhub решила расширять свою аудиторию и эксклюзивный контент в соответствии с современными трендами среди многочисленных стримингових платформ. Режиссером документальной ленты "Вымогательство" (Shakedown) выступила американская художница Лейла Вайнрауб, которая славится своими художественными решениями.

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Фильм "Вымогательство" экранизирует сцены лесбийских стрип-клубов в Лос-Анджелесе. Над лентой работали в течение 15 лет. Сценаристы стремились показать шорокой аудитории клубную атмосферу сексуальных меньшинств в яркой и информативной форме.

Сейчас есть прекрасная возможность представить фильмы в художественном пространстве, сегодня существует больше открытости к разнообразию и содержания, а также историй иного рода,

– отметили представители Pornhub.

Стоит отметить, что фильм "Вымогательство" – это первая попытка компании разнообразить свой контент и привлечь большую аудиторию. Бренд-директор отметил, что в будущем стоит ожидать премьеры и в других жанрах: "Этот фильм только часть общего направления по поддержке различных видов искусств, которым занимается Pornhub. Мы хотим, чтобы нашу платформу видели как место для талантливых и творческих людей".

Картину будут транслировать на сайте Pornhub протяжении марта бесплатно. Впоследствии фильм появится на ТВ и в iTunes.