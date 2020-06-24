67-летнего американского порноактера Рона Джереми обвинили в изнасиловании трех женщин и сексуальном нападении на четвертую жертву. Инциденты произошли в период с 2014 по 2019 год. Максимальное наказание, которое грозит звезде, – 90 лет за решеткой.

Американский актер Рон Джереми предстал перед судом Лос-Анджелеса, как информирует издание People. Его обвиняют в изнасиловании трех женщин и сексуальных домогательствах.

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Первый из четырех случаев, за которые порноактер будет нести наказание, произошел в мае 2014 года. Тогда он изнасиловал 25-летнюю девушку в доме Западного Голливуда. Следующие два изнасилования произошли в одном из местных баров в 2017 году, а жертвами насильственных действий Рона Джереми были женщины 33-летнего и 46-летнего возраста.

Наказание актеру вынесут в следующий вторник, 1 июля. Максимальное наказание, которое грозит насильнику, – 90 лет заключения. К слову, этим делом занимается заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна.



Рона Джереми обвинили в изнасилованиях / Фото Getty Images

Стоит отметить, что актера фильмов для взрослых уже не впервые обвиняют в сексуальных домогательствах. Несколько лет назад иск против Рона Джереми подала 24-летняя девушка из Вашингтона, которая утверждала, что порнозвезда совершил над ней насилие в магазине для взрослых в городе Такома. Однако тогда прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело из-за недостаточного количества доказательств.

Кроме того, Рон Джереми давно перестал быть гостем на вечеринках, ведь за его развратное поведение его уже успели осудить коллеги.