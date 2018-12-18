Порнозвезда, описавшая секс с Трампом, предстанет на обложке первого номера Playboy в 2019 году

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Сторми Дэниелс снялась для Playboy
Сторми Дэниелс снялась для Playboy / Instagram/ @playboy

Американская порноактриса Сторми Дэниелс, которая написала книгу об интиме с президентом США Дональдом Трампом, снялась для популярного мужского глянца. Модель появится на обложке первого выпуска Playboy в 2019 году.

Знаменитая 39-летняя американская порноактриса Сторми Дэниелс, имя которой не исчезало из таблоидов весной 2018 года, снялась в сексуальной фотосессии для мужского журнала Playboy.

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Модель предстала в пикантных образах перед камерой украинского фотографа. Пышногрудую скандальную блондинку снимала Саша Самсонова. Она опубликовала первый результат сотрудничества со Сторми Дэниелс на своей странице в Instagram.

 

Сразу вслед за ней порномодель засветила другие снимки в своем аккаунте, поблагодарив журнал за такую прекрасную возможность – украсить его обложку. "Моя мечта сбылась", – прокомментировала фотографию 39-летняя Сторми.

 

 

Напомним, в 2011 году сеть взорвали признания порномодели об интимной связи с Дональдом Трампом в 2006 году. В марте 2018 года адвокат нынешнего президента США подала на Сторми в суд, обосновав иск тем, что модель нарушила договор о неразглашении этой информации не меньше, чем 20 раз. Однако в том же месяце пресс-секретарь Белого дома заявила, что ее утверждение – полнейшая ложь. Стоит добавить, в 2011 году порноактриса проходила тест на детекторе лжи, который определяет говорит человек правду на 99%. На три вопроса о связи с Трампом она ответила "да" и полиграф показал, что Сторми говорила правду. В мае 2018 года порноактриса подала встречный иск, утверждая, что Дональд Трамп угрожал ей, требуя молчать об их связи.

Теги: LifeStyle Эротика Мода Playboy
Источник: 24 канал
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