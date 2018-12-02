Порошенко посмертно наградил орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую

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Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами украинцев по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости.

Президент наградил орденом "За заслуги" III степени 26 украинцев, среди них – актрису известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марину Поплавскую посмертно. Об этом сообщает пресс-служба на сайте Главы государства.

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"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд постановляю: Наградить орденом «За заслуги» ІІІ степени Поплавскую Марианну Францевну (посмертно) – актрису, г. Житомир", – говорится в документе.

Смотрите видео с лучшими выступлениями Марины Поплавской:

 

Напомним, 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Со звездой сначала попрощались в Киеве, а потом в ее родном - Житомире.

Стало известно о состоянии здоровья популярных актеров. В частности, Егора Крутоголова и Яну Глущенко уже выписали из госпиталя, у обоих были диагностированы переломы ног и разрыв связок. Зажигательная блондинка из "Дизель Шоу" ранее признавалась, что пока имеет наложенный гипс и готовится за 2 месяца до операции. Переломы были обнаружены и у Александра Бережка, Евгения Гашенка и Максима Нелипы.

Впоследствии, в "Дизель Шоу" приняли решение о переносе всех выступлений на начало 2019 года, а билеты, приобретенные ранее, будут актуальными, поэтому людям не нужно будет их обменивать на новые. ​

Теги: LifeStyle ДТП с актерами Дизель Шоу Новости Украины Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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