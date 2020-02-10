Портман оскандалилась на Оскаре-2020: актриса намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров

Известная американская актриса Натали Портман решила воспользоваться попутной возможностью, учитывая популярность премии Оскар-2020, и тонко, но понятно намекнула на свои взгляды относительно нынешних номинаций. Звезда фильма "Леон" получила звание "скандальной" за целенаправленный выбор своего наряда.

Ни для кого не секрет, что образы голливудских звезд, прибывающих на Оскар-2020, оценивают едва ли не с так же увлеченно, как их таланты и актерские способности. Так, пользуясь случаем, Натали Портман решила привлечь внимание к женщинам-режиссерам, которые в этом году оказались вне категорий.

Кстати: Блестящий дебют: Брэд Питт получил первый Оскар

Так, на лацканах своего сдержанного и элегантного наряда от Dior актриса написала фамилии режисерок, которые отличились работами в 2019 году, однако не получили номинаций на Оскар-2020.

В ее список попали Лорин Скафария ("Мошенницы с Уолл-Стрит"), Лулу Ван ("Прощание"), Грета Гервиг ("Маленькие женщины"), Мариэлль Хеллер ("Чудесный день в нашем районе"), Мелина Мацукас ("Квин и Слим"), Альма Харель ("Лапочка"), Селин Скьямма ("Портрет девушки в огне"), Мати Диоп ("Атлантика").



Натали Портман на Оскаре-2020​ / Getty Images