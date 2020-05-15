Портрет Марка Вовчка на сборнике произведений Ольги Кобылянской: Оксана Забужко увидела ошибку

Собрание сочинений выдающегося классика украинской литературы Ольги Кобылянской выдали с обложкой, на которой изображена другая выдающаяся писательница Марко Вовчок. На ошибку обратила внимание Оксана Забужко.

Вышел в свет очередной сборник произведений Ольги Кобылянской от издательства "Центр учебной литературы". И на этот раз вместо портрета самой писательницы, на обложке видим знаменитую Марко Вовчок. Об этом инциденте написала Оксана Забужко, которая опубликовала соответствующее сообщение на личной странице в фейсбуке.

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На сайте издательства уже представлены 6 сборников произведений Ольги Кобылянской, однако лишь на последнем можно увидеть вместо нее портрет украинской писательницы и переводчицы Марии Вилинской, которая известна под псевдонимом Марко Вовчок.

Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, ибо у меня аж дух перехватило. Я не знаю такого издательства – "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, они выдают "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж лес гудит, и мы с вами за это платим,

– написала в заметке Оксана Стефановна.

После того, как в СМИ начали писать об ошибке, на сайте "Центра учебной литературы" удалили эту книжку.