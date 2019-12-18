"Портрет девушки в огне": украинский трейлер к драме о чувствах между девушкой и ее художницей

Французская драма "Портрет девушки в огне", над которой работала режиссер Селин Скьямма, выйдет на украинский экран уже в феврале 2020 года. Поскольку премьера исторической ленты уже не за горами, в сети появляются дублированные проморолики.

Стоит начать с того, что фильм "Портрет девушки в огне" впервые был показан 19 мая 2019 года на 72-м Каннском кинофестивале, где он получил Приз за лучший сценарий. Награду получила режиссер и сценаристка картины Селин Скьямма. Также картина отмечена наградой Queer Palm за лучшее творение ЛГБТ-тематики.

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По сюжету, история разворачивается в 1770 году на острове в Бретани, во Франции. Молодой художнице Марианне предлагают выполнить необычный заказ. Она должна нарисовать портрет дочери владелицы роскошного имения. Девушку, которую зовут Элоиза, хотят отдать замуж за перспективного жениха из Милана. И для того, чтобы тот увидел свою будущую жену, ему должны прислать ее изображение.

Однако та изо всех сил сопротивляется, поскольку не хочет выходить замуж, и предыдущего художника выдворила своими невыносимыми выходками. Поэтому у Марианны будет секретная миссия - проводить с юной барышней много времени, а потом по памяти рисовать ее портрет. Художница придерживается всех указаний, однако неожиданно для нее и ее пассии они становятся все ближе друг с другом.

Главные роли в фильме исполнили Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Баррас и Арман Буланжер. Премьера французского фильма в Украине запланирована на 6 февраля 2020 года.

Портрет девушки в огне: трейлер украинском смотреть онлайн