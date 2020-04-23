Португалия откроет туристический сезон уже этим летом

Несмотря на пандемию коронавируса, правительство Португалии рассчитывает на начало туристического сезона уже летом в этом году. Иностранцы смогут наслаждаться отдыхом в стране с соблюдением определенных мер безопасности. Ограничения будут касаться преимущественно гостинично-ресторанного бизнеса.

Мировая вспышка коронавируса сказалась на всех сферах бизнеса. Однако наиболее беспощадно пандемия "ударила" по экономике стран, специализирующихся на туризме. Если Испания не готова принимать иностранных туристов в ближайшие месяцы, то правительство Португалии планирует начать туристический сезон уже летом. Об этом сообщает издание Politico.

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Министр экономики Португалии Сиза Виейра отмечает, что туристический бизнес критически важен для восстановления стабильности в государстве. Сейчас правительство сотрудничает с владельцами ресторанов и отелей, чтобы совместно разработать стратегию надлежащих мер безопасности. Прогнозируемо, что количество посетителей будут существенно ограничивать.

В краткосрочной перспективе у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию,

– отметил Сиза Виейра.

В то же время власть осознает, что выход из карантинного режима будет постепенным и длительным. На пути туризма станут не только опасения людей по поводу путешествий, но и неопределенность по восстановлению международного авиасообщения между странами ЕС. Сейчас правительство Португалии ведет переговоры с Испанией по открытию наземной границы.

Напомним, что по состоянию на 23 апреля количество инфицированных COVID-19 в Португалии достигло 21 982 человека. Сейчас карантин в государстве продлили до 2 мая. Правительство надеется, что именно в мае откроют школы и вузы, начнется восстановление экономической, социальной и культурной деятельности.



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