Португалия примет летом туристов: 5 впечатляющих фото

Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, вызванной пандемией коронавируса, уже летом в этом году Португалия откроет туристический сезон для иностранцев. Предлагаем вам подборку пяти фантастических уголков страны, которые покорят сердца даже опытных путешественников.

Этим летом выбор места отдыха для туристов существенно ограничится, а большинство людей будут искать курорты внутри своих государств. Однако правительство Португалии все же решилось открыть туристический сезон для иностранцев из разных уголков планеты. Сайт 24 канала предлагает подборку самых живописных локаций страны.

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Остров Мадейра

Португальский остров на севере Атлантического океана поражает садами и парками с множеством экзотических растений. Остров Мадейра называют "островом вечной весны", ведь он выделяется среди европейских курортов мягким климатом и изумрудной зеленью. Этот уголок Португалии однозначно для тех, кто любит прогулки среди девственной красоты природы: гор, ручьев, водопадов, лесов и пещер.



Остров Мадейра / Фото: Getty Images

Тропический сад дворца Монте

Тропический сад дворца Монте – большой многоуровневый парк потрясающей красоты и одно из самых популярных туристических мест острова Мадейра. Здесь для себя найдут развлечения как любители флоры и фауны, так и те, кому по душе история и искусство. Даже трансфер к тропическому саду Монте завораживает: добраться сюда можно только фуникулером, который открывает панорамный вид на весь город.



Тропический сад Монте / Фото из открытых источников

Мыс Рока

Это самая западная точка Евроазиатского континента, которая привлекает туристов со всей планеты. На мысе Рока расположен маяк. Рядом с ним идеально наслаждаться закатами солнца, которое раскрашивает воды океана невероятными теплыми тонами и оттенками. Здесь в любое время года мощные порывы ветра, которые сочетаются со стихией воды и разбиваются волнами о скалистый берег.



Мыс Рока / Фото из открытых источников

Азорские острова

Архипелаг из девяти островов посреди Атлантического океана – райский уголок даже для португальцев, которых не обделила своей роскошью природа. Азорские острова входят в список лучших мест для экологического отдыха, однако здесь никогда нет толпы туристов. Насыщенная зелень, яркие домики, ухоженные черные пляжи через песок вулканического происхождения и оранжевые термальные бассейны, насыщенные минералами – это сказка для путешественников.



Азорские острова / Фото из открытых источников

Порто

Этот город называют северной столицей Португалии с горным рельефом и запахом океана в воздухе. Исторический центр Порто поразит извилистыми улочками и архитектурой, которой более тысячи лет. Это идеальное место, чтобы познакомиться с португальской культурой и традициями. Здесь множество роскошных пляжей, живописных парков и компактных районов, в которых витает вкус портвейна, которым славится Порто.



Порто / Фото: Getty Images