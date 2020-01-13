Посевалки на Старый Новый год: подборка веселых поздравлений

Посевание – это традиционный обряд, которым занимаются юные парни утром на Старый Новый год. Мальчики-посевальщики ходят от дома в дом, посевая в каждом доме и желая каждой семье мира и согласия на весь год. Мы собрали для вас интересную подборку поздравлений, которые понравятся каждому.

По народным преданиям, первым утром порог дома 14 января должен переступить мужчина. Засеванием он приносит в дом здоровье, счастье и благосостояние. Засевание передаются из поколения в поколение, поэтому пусть эта добрая традиция остается с нами до сих пор.

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Веселые и интересные посевалки на Старый Новый год

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

***

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток –

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток –

Мерочка гречки,

Мерочку гречки –

Нам на варенички.

Третий пожиток –

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

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Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет.

Он ходит с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка брыкнёт,

Туда зернышко падёт.

С Новым годом, с новым счастьем!

Пшеничка большая расти!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога

Пест да лопата, корова горбата.

***

Сеем, веем снежок

На шелковый положок.

Снежок устилается,

Метель разыграется!

Дай тебе, хозяин,

В новый год:

На поле – приплод,

На гумне – примолот,

Ты нас будешь дарить –

Мы будем хвалить,

А не будешь дарить –

Мы будем бранить.