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Посевалки на Старый Новый год: подборка веселых поздравлений

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Посевание на Старый Новый год 2020 / Фото из открытых источников

Посевание – это традиционный обряд, которым занимаются юные парни утром на Старый Новый год. Мальчики-посевальщики ходят от дома в дом, посевая в каждом доме и желая каждой семье мира и согласия на весь год. Мы собрали для вас интересную подборку поздравлений, которые понравятся каждому.

По народным преданиям, первым утром порог дома 14 января должен переступить мужчина. Засеванием он приносит в дом здоровье, счастье и благосостояние. Засевание передаются из поколения в поколение, поэтому пусть эта добрая традиция остается с нами до сих пор.

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Веселые и интересные посевалки на Старый Новый год

Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!

***

Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток –
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток –
Мерочка гречки,
Мерочку гречки –
Нам на варенички.
Третий пожиток –
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!

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Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет.
Он ходит с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка брыкнёт,
Туда зернышко падёт.
С Новым годом, с новым счастьем!
Пшеничка большая расти!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога
Пест да лопата, корова горбата.

***

Сеем, веем снежок
На шелковый положок.
Снежок устилается,
Метель разыграется!
Дай тебе, хозяин,
В новый год:
На поле – приплод,
На гумне – примолот,
Ты нас будешь дарить – 
Мы будем хвалить,
А не будешь дарить –
Мы будем бранить.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Рождество
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