Пошла по губам: Оля Полякова прокомментировала страстный поцелуй с Дашей Астафьевой

110 Читати новину українською
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic

Украинские звезды Оля Полякова и Даша Астафьева сыграли главные роли в киноленте "Свингеры 2". По сюжету, две супружеские пары решили поменяться партнерами, чтобы разнообразить интимную жизнь. Так, в одной из сцен артистки продемонстрировали пылкий поцелуй в губы.

Оля Полякова прокомментировала это в интервью "Светской жизни".

Читайте также: Даша Астафьева показала эротические кадры со съемок комедии "Свингеры 2": фото 18+

По ее словам, поцелуй был очень естественным и певице это понравилось.

Сколько уже я на этом "1+1" перецеловалась, уже пересчитать одной руки не хватит. Я даже стала шутить: пошла по рукам, а Полякова пошла по губам. Это было так очень естественно. У нее такие мягкие нежные губы. Мне понравилось. А что? В чем кайф быть актрисой? Это же не ты в этих сценах снимаешься, это актриса. Это героиня, это Илона. Слышал, Вадик (муж Оли, – 24 канал)?
– пошутила Оля.

полякова астафєва
Даша Астафбева и Оля Полякова в фильме "Свингеры 2"

Кроме того, Полякова рассказала о своем отдыхе на Мальдивах и обнаженных фото, которые она опубликовала в социальных сетях. По ее словам, фотографом выступила ее 13-летняя дочь.

"У нас была вилла, за 8 дней отдыха я ни разу не увидела посторонних людей на пляже. Зачем мне этот купальник? Зачем мне эти полоски? На Мальдивах жарко", – добавила Оля.

 

Певица призналась, что не стесняется своих фото без одежды, а также ответила на вопрос, ходит ли голой при детях.

"Да, мы ходим немножко голые дома, потому что красота женского тела не противная и не стыдно", – отметила звезда.

Смотрите видео: интервью с Поляковой

 

К слову, премьера киноленты "Свингеры 2" запланирована на 7 марта 2019 года. Главные роли в фильме сыграют Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Дария Астафьева Оля Полякова
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2113
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1244
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
29 ноября 10:03 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 11584
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
594
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
921
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
623
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук