Пошла по губам: Оля Полякова прокомментировала страстный поцелуй с Дашей Астафьевой

Украинские звезды Оля Полякова и Даша Астафьева сыграли главные роли в киноленте "Свингеры 2". По сюжету, две супружеские пары решили поменяться партнерами, чтобы разнообразить интимную жизнь. Так, в одной из сцен артистки продемонстрировали пылкий поцелуй в губы.

Оля Полякова прокомментировала это в интервью "Светской жизни".

Читайте также: Даша Астафьева показала эротические кадры со съемок комедии "Свингеры 2": фото 18+

По ее словам, поцелуй был очень естественным и певице это понравилось.

Сколько уже я на этом "1+1" перецеловалась, уже пересчитать одной руки не хватит. Я даже стала шутить: пошла по рукам, а Полякова пошла по губам. Это было так очень естественно. У нее такие мягкие нежные губы. Мне понравилось. А что? В чем кайф быть актрисой? Это же не ты в этих сценах снимаешься, это актриса. Это героиня, это Илона. Слышал, Вадик (муж Оли, – 24 канал)?

– пошутила Оля.



Даша Астафбева и Оля Полякова в фильме "Свингеры 2"

Кроме того, Полякова рассказала о своем отдыхе на Мальдивах и обнаженных фото, которые она опубликовала в социальных сетях. По ее словам, фотографом выступила ее 13-летняя дочь.

"У нас была вилла, за 8 дней отдыха я ни разу не увидела посторонних людей на пляже. Зачем мне этот купальник? Зачем мне эти полоски? На Мальдивах жарко", – добавила Оля.

Певица призналась, что не стесняется своих фото без одежды, а также ответила на вопрос, ходит ли голой при детях.

"Да, мы ходим немножко голые дома, потому что красота женского тела не противная и не стыдно", – отметила звезда.

Смотрите видео: интервью с Поляковой

К слову, премьера киноленты "Свингеры 2" запланирована на 7 марта 2019 года. Главные роли в фильме сыграют Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.