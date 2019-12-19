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Поскупилась: Мэрайя Кэри не оставила чаевых за ужин в несколько сотен долларов

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Певица Мэрайя Кэри / Instagram / @mariahcarey

Американская поп-певица поужинала в роскошном отеле в штате Нью-Джерси. Стоимость блюд, которые заказала знаменитость, составила 500 долларов. Шеф-повар готовил с особым усердием, учитывая привередливые вкусы исполнительницы. Однако ее помощники не оставили для персонала никакого вознаграждения.

Певица и автор песен выступила в четырехзвездочном отеле Hard Rock Hotel & Casino в городе Атлантик-Сити в рамках своего гастрольного тура "Все, что я хочу на Рождество – это ты". После концерта звезда поручила одному из своих помощников заказать изысканный ужин в номер.

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Как сообщает издание Page Six, среди блюд был хвост омара, жареная курица, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом и паста. В итоге чек составил 493,67 долларов. Агент Мэрайи Кэри заплатил 500 долларов и дождался возвращения остатка в сумме 6,33 долларов. Так, персонал отеля не получил никаких чаевых от знаменитой певицы.

Шеф-повар Вилл Саварезе готовил блюда с особой заботой, зная про притязательный вкус звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением наивысшего класса в городе,
– утверждают инсайдеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Напомним, что 49-летняя звезда Мэрайя Кэри в этом году имеет немалый повод для счастья. Она продала 200 миллионов дисков во всем мире и стала первой певицей, дебютные пять синглов которой попали на вершину американского чарта Billboard Hot 100. Недавно ее в третий раз зачислили на страницы издания Guinness World Records 2020 за рождественский хит "All I want for Christmas is you".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle
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