Поскупилась: Мэрайя Кэри не оставила чаевых за ужин в несколько сотен долларов

Американская поп-певица поужинала в роскошном отеле в штате Нью-Джерси. Стоимость блюд, которые заказала знаменитость, составила 500 долларов. Шеф-повар готовил с особым усердием, учитывая привередливые вкусы исполнительницы. Однако ее помощники не оставили для персонала никакого вознаграждения.

Певица и автор песен выступила в четырехзвездочном отеле Hard Rock Hotel & Casino в городе Атлантик-Сити в рамках своего гастрольного тура "Все, что я хочу на Рождество – это ты". После концерта звезда поручила одному из своих помощников заказать изысканный ужин в номер.

Как сообщает издание Page Six, среди блюд был хвост омара, жареная курица, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом и паста. В итоге чек составил 493,67 долларов. Агент Мэрайи Кэри заплатил 500 долларов и дождался возвращения остатка в сумме 6,33 долларов. Так, персонал отеля не получил никаких чаевых от знаменитой певицы.

Шеф-повар Вилл Саварезе готовил блюда с особой заботой, зная про притязательный вкус звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением наивысшего класса в городе,

– утверждают инсайдеры.

Напомним, что 49-летняя звезда Мэрайя Кэри в этом году имеет немалый повод для счастья. Она продала 200 миллионов дисков во всем мире и стала первой певицей, дебютные пять синглов которой попали на вершину американского чарта Billboard Hot 100. Недавно ее в третий раз зачислили на страницы издания Guinness World Records 2020 за рождественский хит "All I want for Christmas is you".