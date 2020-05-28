После лечения бесплодия модель Роми Стрейд беременна: первое фото

Нидерландская модель Роми Стрейд, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, ожидает появления первенца. Беременная красавица опубликовала первое фото, на котором виднеется округлый живот.

Фото появилось на инстаграм-странице модели и сразу же вызвало ажиотаж. Все потому, что в заметке 24-летняя Роми Стрейд призналась, что не могла иметь детей. Ранее медики диагностировали у нее синдром поликистозных яичников, который может быть причиной бесплодия. Поэтому звезда не сдерживает счастье, что таки станет мамой.

Читайте также: Джиджи Хадид подтвердила свою беременность: Я плакала каждые пять минут

"У нас будет ребенок!" – написала модель под фото с мужем Лауренсом ван Леейвеном.

Что известно о болезни Роми Стрейд

По словам модели, диагноз ей поставили в 2018 году. Тогда Роми Стрейд жаловалась на отсутствие менструаций в течение 7 лет и боли в животе. После обследования медики обнаружили на яичниках модели много кист, поэтому предупредили, что вряд ли красавица когда-то будет мамой.

Я была опустошена, потому что быть мамой и создать семью с Лауренсом ван Леейвеном было моей мечтой. Это очень страшно, когда узнаешь такой диагноз,

– поделилась Роми Стрейд.

С тех пор манекенщица проходила частые консультации у врачей и надеялась, что таки станет мамой. По совету медиков, Роми Стрейд должна была избавиться от всех стрессовых ситуаций в жизни. Модель все меньше путешествовала, заботилась о своем регулярном и правильном питании, а также побольше получала положительных эмоций. Уменьшилось и количество тренировок в спортивном зале, а во время работы Роми Стрейд охотно делали паузы для отдыха. Кроме этого, Роми проходила лечение. И это дало результаты. В 24 года Роми Стрейд таки станет мамой впервые!

Относительно личной жизни, то с 2010 года манекенщица встречалась с Лауренсом ван Леейвеном. пара вместе еще со школы, поэтому с приходом мировой славы модель еще больше внимания уделяла избраннику, который поддерживал ее на всех этапах карьеры. В 2018 году Роми Стрейд тайно вышла замуж и вскоре впервые станет мамой.