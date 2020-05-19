После скандала: Тодоренко отдала звание "Женщина года" девушке, которой муж отрубил руки

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, после скандала с насилием активно реабилитируется. Она решила отдать свое звание "Женщина года" девушке, которой муж отрубил руки.

Недавно Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала из-за пренебрежительных высказываний, касающихся домашнего насилия. После этого пользователи сети начали травить ее. Телеведущая и певица была лишена работы и многомиллионных контрактов. Кроме этого популярный российский глянец Glamour лишил ее звания "Женщина года". Зато Регина решила отдать статуэтку Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки. Об этом девушка рассказала на личной странице в инстаграме.

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Домашнее насилие в семье Маргариты Грачевой

Трагедия случилась в 2017 году. Тогда любимый Маргариты заподозрил ее в измене и решил наказать. Он вывез жену в лес и отрубил топором кисти обеих рук. Врачи пытались спасти девушке конечности и одна кисть смогла зажить. Однако вместо второй руки в Грачевой теперь протез.

На аккаунте Маргариты появилась публикация, где она предстала, надев на голову костюм панды. В руках Маргарита держит награду "Женщина года", которую ей передала Регина Тодоренко.

Грачева стала одной из героинь фильма Тодоренко о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".

Во время разговора я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". Вот теперь я имею тяжелое стекло с надписью "Женщина года 2019" и два прекрасных костюмы панд,

– написала в заметке девушка.

Также Маргарита стала на защиту Тодоренко и отметила, что все люди делают ошибки, главное – не оставлять все и пытаться их исправить.

Что известно о скандале с Региной Тодоренко?

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов во время одного из интервью высказались на тему домашнего насилия. Пренебрежительные слова спровоцировали скандал, который долго не утихал. После этого на телеведущую начались нападки и гонения в социальных сетях. Сотни пользователей осудили ее за мысль, что множество жертв провоцируют издевательства своим поведением, а мужчины склонны к проявлению грубости.

Даже после публичных извинений Регина чувствовала на себе последствия такого поступка. С ней прекратили сотрудничество известные бренды, где она была лицом рекламных кампаний, а также ее лишили звания "Женщина года".

Регина решила исправить ситуацию. Она сняла документальный фильм под названием "А что я сделала, чтобы помочь?". Такое название возникло после фразы, которая моментально заполнила сеть: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?".