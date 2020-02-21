После 12-дневного брака с Памелой Андерсон ее экс-супруг закрутил роман, – СМИ
Голливудский кинорежиссер Джон Питерс решил долго не расстраиваться из-за неудачного брака с Памелой Андерсон. Не прошло и месяца после разрыва, как он восстановил роман с 34-летней актрисой Джулией Фай Вест.
Как сообщает Page Six, именно с ней Джон Питерс был помолвлен до того, как в его жизнь ворвалась Памела Андерсон. Режиссер долго не раздумывая, бросил любимую и строил отношения с зажигательной моделью. Однако после быстрого фиаско Джон Питерс переосмыслил все и вернулся к Джулии Фай Вест, которая вдвое моложе его.
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В комментарии журналистам режиссер отметил, что его личная жизнь постепенно налаживается. Джулия Фай Вест простила любимого и вернулась к нему. Однако уже не в статусе невесты, а просто девушки. Инсайдеры же убеждены, что вскоре Джон Питерс все таки пойдет к алтарю.
Джон Питерс возобновил роман с Джулией Фай Вест / Фотоколлаж
Что известно о браке Андерсон и Питерса
Впервые о тайной свадьбе Памелы Андерсон и Джона Питерса журналисты заговорили 22 января 2020 года. Роман пары продолжался меньше месяца, поэтому такое быстрое развитие отношений поразило даже близких пары. До этого Памела Андерсон была знакома с режиссером 35 лет, поэтому хорошо знала о его чувствах к ней. В то же время, как объяснили инсайдеры, Джон Питерс сразу был настроен на брак со звездой, ведь много лет мечтал об этом.
И отношения продлились всего 12 дней. Сама Памела Андерсон утверждает, что к алтарю они так и не пошли, а отношения временно приостановили.
Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь,
– заявила она.
Однако Джон Питерс решил раскрыть детали их союза. По словам режиссера, его мечта о браке с Памелой Андерсон обратилась вымогательством. У модели изначально были корыстные цели относительно Питерса, поэтому, получив желаемое, просто решила не продолжать отношения с ним.
"Я бросил все ради Пэм. Она задолжала почти 200 тысяч долларов и у нее не было никакого способа, чтобы оплатить их. Поэтому я их оплатил, и за это она меня так "отблагодарила". Нет большего дурака, чем старый дурак", – отметил кинопродюсер.
Памела Андерсон разошлась и Джоном Питерсом / The Hollywood Reporter
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