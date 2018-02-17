После 19 лет брака Марина и Вячеслав Узелковы развелись – СМИ

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Марина и Вячеслав Узелковы
Марина и Вячеслав Узелковы / Instagram @uzelkoff_official

Звездные тренеры реалити-проекта "Взвешенные и счастливые 8" Марина и Вьячеслав Узелковы решили расстаться.

Об этом сообщает издание Clutch со ссылкой на анонимный источник. Отметим, что сейчас супруги официально не подтвердили слухи.

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Вячеслав Узелков – 39-летний украинский профессиональный боксер, выступающий на соревнованиях в полутяжелом весе. Марина Боржемская-Узелкова – фитнес-тренер и по образованию музыкант. Они познакомились еще в студенческие годы.

Известно, что пара воспитывает двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию.

 

 

 

Теги: LifeStyle Звездные разводы Спорт
Источник: Lifestyle
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