После 19 лет брака Марина и Вячеслав Узелковы развелись – СМИ
Звездные тренеры реалити-проекта "Взвешенные и счастливые 8" Марина и Вьячеслав Узелковы решили расстаться.
Об этом сообщает издание Clutch со ссылкой на анонимный источник. Отметим, что сейчас супруги официально не подтвердили слухи.
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Вячеслав Узелков – 39-летний украинский профессиональный боксер, выступающий на соревнованиях в полутяжелом весе. Марина Боржемская-Узелкова – фитнес-тренер и по образованию музыкант. Они познакомились еще в студенческие годы.
Известно, что пара воспитывает двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию.
Источник: Lifestyle
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