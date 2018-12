После 5-летнего перерыва Аврил Лавин вернулась на сцену и представила новый клип: видео

34-летняя Аврил Лавин наконец вернулась к своим поклонникам после перерыва, длиной в 5 лет. Певица сразу представила недавно снятый видеоклип и анонсировала новый альбом.

Фанаты канадско-французской певицы обрадовались возвращению своей любимицы. А она, в свою очередь, порадовала их анонсом нового альбома и презентацией клипа на песню Tell Me it's Over, который Аврил Лавин опубликовала на своем YouTube-канале. К слову, музыкальная композиция вошла в альбом под названием Head Above Water, релиз которого состоится в феврале следующего года.

Меньше, чем за сутки видеоролик на песню Tell Me it's Over собрал почти 1,5 миллиона просмотров. В нем Аврил Лавин рассказывает об отношениях со своим возлюбленным, которые развиваются очень бурно. Пара ссорится и мирится, распадается и воссоединяется вновь. Поклонники предполагают, что певица не зря выбрала такую тему для своего дебютного клипа после длительного перерыва. У нее за плечами два неудачных брака.

Смотреть клип Аврил Лавин на песню Tell Me it's Over (видео):

Стоит напомнить, около четырех лет назад певице диагностировали болезнь Лайма. К слову, это опасное инфекционное заболевание, которое было вызвано укусом клеща. Впервые за два года после пережитого Аврил Лавин появилась на публике весной 2018 года. А осенью этого года певица давала первые интервью, что касалось болезни, в одном из которых сказала, что у нее было впечатление, будто она умирает.