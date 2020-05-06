После искусственной комы: Надежда Бабкина рассказала страшные подробности пережитой пневмонии

Российская певица Надежда Бабкина уже оправилась от сложной операции на легких и последствий тяжелой формы пневмонии. Сейчас она находится дома и решила рассказать о деталях ее госпитализации.

По словам Надежды Бабкиной в программе "Пусть говорят", 70-летняя певица перенесла операцию на легких, поскольку 80% ее легких были поражены. Перед госпитализацией в больнице она чувствовала помутнение, ей постоянно хотелось спать, а дышать было трудно. Также она чувствовала, как у нее сжало сердце. Уже в больнице ей стало хуже и в один момент внезапно отказали ноги.

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"Лежу на каталке, но ноги отказали. Только ходила, уже не хожу... Потом ко мне подходят три врача и говорят мне: "Ну что Надежда?" Я отвечаю: "Я вам верю. Делайте со мной что хотите". И все, я ушла – даже не помню, где я оказалась..." – рассказала Бабкина.

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Через 20 минут второй раз меня засовывают. Затем молча засовывают в третий раз. И говорят: "Скорее в операционную!" В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так нужно. Около 80% легких были поражены... Там пленкой все заросло и затянулось – это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать...

– поделилась артистка.

Уже после операции Надежда Бабкина испытывала сильное ослабление. Кормили ее через зонд и первое время помогали передвигаться. Кроме этого Бабкина поделилась забавной деталью – когда она находилась в коме, она сильно ругалась, из-за чего ей потом было очень стыдно.



Надежда Бабкина сейчас дома после пережитой операции на легких / Скриншот из программы "Пусть говорят"

"Говорят, что я ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали. Мне так стыдно стало. Говорю, вы меня простите, ради Бога. Я занималась фольклором всю жизнь, сельская сама…" – оправдалась Бабкина.

Напомним, что о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Тогда же подозревали, что у певицы коронавирус, но диагноз не подтвердился. На следующий день сеть ошеломила новость, что ее ввели в искусственную кому для эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Уже через неделю звезда вышла из комы и продолжила реабилитацию в больнице.