После лечения: Бритни Спирс похвасталась романтическими фото с любимым

Американская исполнительница Бритни Спирз в течение нескольких недель имеет большие проблемы со здоровьем и судебными исками, поэтому редко появляется в социальных сетях и отдает предпочтение приватности. Однако ее последние фотографии с любимым развеяли все сомнения, что звезда находится в подавленном состоянии.

На своей странице в Instagram Бритни опубликовала две волшебные фотографии, на которых позирует вместе с Сэмом Асгари. Пара счастливо улыбалась и обнимала друг друга. Для фотографий они выбрали парный look – белоснежные футболки, которые отлично смотрелись на загорелых фигурах. Всего через 10 минут после публикации серия фото получила почти 100 тысяч лайков, поэтому вероятно, что через несколько дней они станут очень популярными.

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И не удивительно, что новые фотографии получили такую реакцию от фанатов, так как в последнее время они начали сильно волноваться за певицу. Все потому, что после срочной госпитализации ее отца певица не могла справиться с собственными переживаниями и эмоциональным состоянием, из-за чего должна была обратиться к специалистам. Но дело с лечением зашло слишком далеко. По словам родных Бритни и адвокатов, отец и врачи насильно удерживали ее в психиатрической клинике и распрастраняли о ней клевету относительно, якобы, нестабильного состояния. Мать артистки подала в суд, чтобы узнать причины содержания дочери в больнице и назначения ей специальных лекарств. Также инсайдеры западных СМИ поговаривают, что Бритни может навсегда уйти со сцены и полностью оградить себя от публичной жизни.

Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна,

– объясняла Бритни Спирс в одном из своих видеороликов после лечения.

Стоит добавить, что все это непростое время для Спирс ее поддержкой был любимый Сэм Асгари, который младше ее более, чем на 10 лет. Впрочем, любовь не знает границ, поэтому звезде вместе с партнером намного легче преодолевать очередные трудности и скорее возвращаться к публичной жизни.



Сэм Азгари забирал Бритни Спирс из психиатрической больницы в конце апреля / Instagram / @tmz_tv