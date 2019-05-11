После лечения в психбольнице: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком - фото

Знаменитая американская артистка Бритни Спирс, которая взбудоражила сеть новостью о своей 30-дневной госпитализации и лечении в психбольнице, посетила суд, где обсуждалось состояние ее здоровья.

Как сообщает издание TMZ, певица обратилась в суд в Лос-Анджелесе с ходатайством о предоставлении большей свободы действий, но оно было отклонено. Заседание было закрытым, на котором назначили Спирс психиатрическую экспертизу. После заседания суда Бритни вышла из здания без обуви.

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Кроме того, в суде рассматривалось требование матери певицы Линн Спирс предоставить ей доступ к медицинским карточкам дочери.

Ранее отмечалось, что мама поп-звезды заявила, что сделает все, что в ее силах, чтобы узнать причину длительного пребывания дочери в психиатрической клинике. В своем судебном иске Линн Спирс также требовала предоставить ей детали, касающиеся опекунства Джейми Спирса над их дочерью Бритни (в течение 11 лет единственным опекуном Бритни Спирс является ее отец).

Вместе с этим, сестра певицы Джейми уверяет, что артистку заставляют принимать лекарственные препараты, от которых она отказывается. Джейми надеется, что их семьи удастся найти хорошего ответственного адвоката, который поможет доказать вину врачей, а также сделать Линн Спирс вторым опекуном.



Бритни Спирс босиком вышла из суда / Скриншот

Что известно о госпитализации Бритни Спирс?

В начале апреля 37-летняя Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы Рехаб за помощью. Артистка переживала сильный стресс из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций. Эмоциональное переживание звезда не могла самостоятельно преодолеть, потому обратилась к медикам и начала курс лечения.



После этого в СМИ появилось несколько резонансных новостей. В частности, мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. Впоследствии инсайдеры рассказали, что Бритни Спирс планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Такие заявления всколыхнули сеть, а поклонники засыпали страницы фан-групп встревоженными комментариями.

Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс над дочерью и ее отношениях с мамой?

Ранее Джейми Линн (сестра Бритни Спирс) была очень близка с сестрой, а они обе с мамой, но после расставания певицы с Джастином Тимберлейком в 2002 году, их отношения испортились. В течение последнего года Джейми и Бритни ни разу не виделись.



Позже, в 2008 году, у певицы случился нервный срыв, поэтому местным судом было решено передать опекунство над ней отцу Джеймсу. После того психических срывов у его дочери не наблюдалось, однако, как сообщают иностранные СМИ, в начале весны ее состояние ухудшилось и произошло обострение давней болезни.