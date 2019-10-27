После новостей о разводе Владимир Остапчук посвятил танец своим детям

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук растрогал всю Украину. В 10 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" он решил лаконично прокомментировать свой развод с женой и посвятить номер детям.

В видеодневнике Владимир Остапчук второй раз подтвердил информацию о разводе. Шоумен отметил, что в проекте "Танцы со звездами 2019" он боится не попасть в финал. А вот в жизни у него совсем другие страхи, ведь Остапчук не знает, чего ждать от следующего дня.

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"Мой самый большой страх на проекте – не попасть в финал, а главный страх в жизни – страх перед неизвестностью, перед завтрашним днем. Особенно, в свете того, что происходит в моей семье. Вы, наверное, уже видели новость, что мы с моей женой Еленой расстаемся. Это правда", – отметил ведущий.

Владимир Остапчук отметил, что семья для него до сих пор остается важнейшей. Поэтому выступление в 10 выпуске проекта и во всех последующих он посвящает своим детям.

Елена остается для меня другом, партнером. У нас за плечами много лет отношений. Главное – у нас замечательные и красивые детки. Жизнь продолжается, поэтому мне хотелось бы этот и все последующие танцы вплоть до финала посвящать Эмилии и Эвану,

– добавил Владимир Остапчук.

В шоу ведущий совместно с Илоной Гвоздевой станцевали ритмичную самбу, став героями мультфильма "Тайна Коко".

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена от новости: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили развестись. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление на расторжении брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

Пока неизвестно, что стало причиной развода после 12 лет семейной идиллии. Однако в обращении Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – в Украине и Канаде.

"Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое", – заявил Владимир Остапчук.