После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты

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Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер / Instagram / @kaitlynn

Известная актриса и певица, а также активистка ЛГТБ-сообществ Майли Сайрус рассталась с мужем Лиамом Хемсвортом через 7 месяцев после свадьбы. Однако сразу после расставания она была подмечена на поцелуях с девушкой во время отдыха.

В воскресенье, 11 августа, сеть взорвала новость о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, история отношений которых берет начало еще в 2009 году. Из-за недоразумения в повседневной жизни звезды единогласно решили разорвать отношения. Сразу после этого 26-летнюю звезду подловили на объятиях и поцелуях с 30-летней блогером.

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Снимки от папарацци появились на сайте издания TMZ. Майли Сайрус отдыхает в Италии на озере Комо вместе с блондинкой Кэйтлин Картер. Как отмечается в источнике, недавно девушка также развелась со своим мужем Броди Дженнером. А что касается их отношений с Майли, они давно знают друг друга и даже дружили семьями.

На снимках, которые папарацци удалось сделать во время их отдыха, девушки обнимаются, лежа на берегу озера, а также нежно целуются, не прячась от камер.

Фото: TMZ

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные разводы Майли Сайрус
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