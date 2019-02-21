После очередной измены: первый выход Хлои Кардашян в новом статусе – фото

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Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / www.gettyimages.com

Знаменитая блогер и реалити-звезда Хлои Кардашян, которая узнала об очередной измене своего возлюбленного Тристана Томпсона, порвала отношения со неверным бойфрендом, от которого в прошлом году родила девочку Тру.

Раньше LifeStyle 24 писал о том, что 16 февраля Тристан отправился в ночной клуб в Лос-Анджелесе, где провел ночь с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс.

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После этого Хлои решила не прощать второй раз неверность и разорвать отношения с Томсоном. Добавим, что год назад в последние дни своей беременности она узнала об измене Тристана и из-за этого преждевременно родила от него дочку Тру.

трістан томпсон хлої кардашян
Тристан Томпсон и Хлои Кардашян / Getty Images

Как пишут западные СМИ, Кайли Дженнер, как и ее звездная семья, шокированы тем, что Джордин Вудс предала их. Кендалл Дженнер уже отписалась от неверного мужчины в Instagram. Ким Кардашян также удалила не только подругу Кайли, но и Тристана в социальных сетях.

Зато Хлои Кардашян уже впервые вышла на публику после расставания с отцом ее ребенка: звезда посетила вечеринку бренда PrettyLittleThing.

хлої кардашян
Хлои Кардашян / Getty Images

Кроме того, пользователи в сети также отреагировала на громкое расставание и измену мужчины. Так, поклонники публикуют мемы с Хлои Кардашян.

Смотрите мем с Хлои Кардашян:

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные разводы Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Ким Кардашян Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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