После отказа от королевских титулов принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

На днях британским монархам удалось урегулировать конфликт, который назрел после резонансного заявления герцогов Сассекских. Королевский потомок вчера, 20 января, покинул Великобританию и отправился к своей семье, которая уже неделю находится в Канаде.

Несколько дней назад королева Елизавета II окончательно одобрила намерение Меган Маркл и принца Гарри оставить свои королевские титулы и начать самостоятельную жизнь. Герцог Сассекский публично обосновал решение отойти от королевской семьи и заверил, что хотел бы продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может.

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После того, как семье британских монархов удалось уладить семейные разногласия, принц Гарри решил, что пора приступить к выполнению своих публичных обещаний и покинул Великобританию, чтобы начать финансово независимую жизнь вместе с Меган Маркл и сыном Арчи в Канаде.

Как сообщает издание The Sun, вчера вечером герцог Сассекский отправился рейсом в Ванкувер из аэропорта Хитроу после участия в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. У него также была личная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В канадском аэропорту его ждал автомобиль Toyota 4x4 с пятью охранниками. Двое из них сопровождали королевского потомка во время полета. Их услуги до сих пор спонсируют британские налогоплательщики.



Принц Гарри приземлился на острове Ванкувер в Канаде / The Sun

После девятичасового перелета принц Гарри отправился в поместье, где сейчас проживает его жена и восьмимесячный сын Арчи. Накануне Меган вместе с сыном и двумя собаками отправилась на прогулку в лес. Во время отдыха ее сопровождали два охранника.

Герцогиня Сассекская предстала в необычном для себя образе современной мамы: в спортивной одежде и шапке, с косичкой и в грубых ботинках. Малыш разместился в рюкзаке-кенгуру. Судя по всему, такая прогулка приносит герцогине Сассекской значительно большее наслаждение, чем официальные приемы и светские мероприятия.



Меган Маркл во время прогулки с сыном в Канаде / Instagram / @hrhofsussex



Меган Маркл во время прогулки с сыном в Канаде / Instagram / @hrhofsussex

Напомним, что весной вступят в силу новые правила, согласно которым супруги не смогут использовать свои королевские титулы (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами. Кроме того, пара Меган и Гарри больше не будет официально представлять королеву и возместит 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт собственного дома – Фрогмор-хаус.