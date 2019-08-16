После отмены свадьбы с Хейли Болдуин Джастин Бибер публично признается ей в любви

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber

25-летний певец Джастин Бибер, отменил свадьбу из-за депрессии, растрогал сеть, а также невесту Хейли Болдуин, откровенным признанием в любви. Поп-исполнитель опубликовал снимки своей девушки, под которыми посвятил ей чувственные слова.

Недавно звездная пара отметила годовщину после помолвки, с которой Хейли Болдуин трогательно поздравила своего жениха Джастина Бибера. Однако о пышном праздновании знаменитости до сих пор умалчивают, поскольку в мае 25-летний певец отменил свадьбу из-за депрессии.

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Однако, похоже, его самочувствие улучшается, поскольку на своей странице в Instagram он опубликовал необнародованные ранее снимки любимой и чувственно прокомментировал их.

Я влюбляюсь в тебя все больше с каждым новым днем. Ты – лучшее, что когда-либо случалось со мной. Без тебя я буду никем,
– трогательно написал Джастин Бибер.

Стоит добавить, что Хейли Болдуин первая прокомментировала серию снимков, написав, что он является ее лучшим другом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: LifeStyle 24
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