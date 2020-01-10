После отречения королевских обязанностей Меган Маркл займется модой – СМИ

На днях герцоги Сассекские опубликовали официальное обращение, которое свидетельствует об их желании лишиться звания членов королевской семьи. Супруги также стремятся обрести финансовую независимость от британских монархов. Как утверждают инсайдеры, Меган Марк уже начала переговоры с одним из мировых модных брендов.

После отстранения от королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри не смогут использовать средства из суверенного гранта. На новом этапе жизни супругам придется обеспечивать семью самостоятельно. Предусмотрительная жена уже определилась с областью для самореализации, которая будет приносить доход в семью.

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По информации издания The Sun, Меган Маркл планирует наладить сотрудничество с французским модным домом Givenchy. Ее связывает длительная дружба с креативным директором бренда Клэр Уэйт Келлер.

Именно она выступила дизайнером свадебного платья герцогини и получила из рук Меган Маркл статуэтку премии The Fashion Awards 2018 и звание лучшего британского дизайнера женской одежды.

Меган очень тесно связана с модной индустрией, и есть много известных брендов, которые хотели бы сотрудничать с ней. С брендом Givenchy у герцогиня уже вела активные переговоры. Некоторые из будущих сделок оцениваются в миллионы фунтов стерлингов,

– сообщили инсайдеры.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл | Getty Images

Заинтересованность Меган Маркл в модной индустрии трудно не заметить. В прошлом году она становилась приглашенным редактором британского глянца Vogue. Тогда герцогиня Сассекская взяла для сентябрьского номера интервью у Мишель Обамы и лично участвовала в съемках обложки.

Впоследствии Меган презентовала капсульную коллекцию офисной одежды Smart Works, которую создала совместно с именитыми брендами. Эта коллекция была направлена на поддержку женщин.