После Плихиной сеть требует уволить главного редактора Cosmopolitan: в чем причина

На днях в социальных сетях и СМИ разгорелся скандал по поводу сообщения экс-заместителя редактора издания Cosmopolitan Евгении Плихиной, которая насмехалась над похоронами погибшего бойца "Альфы" ВСУ Дениса Волочаева. 27-летнюю девушку уволили, но пользователи заметили интересную деталь в ее публикации и теперь требуют увольнения главного редактора глянца Александры Буринской.

Позорное сообщение Плихиной появилось на ее фейсбук- и телеграмм страницах 3 декабря. После реакции соцсетей она удалила пост и написала извинения по поводу инцидента. Впрочем, скандал не обошел издание Cosmopolitan, из-за чего 4 декабря представители издания извинились за Евгению в фейсбуке на официальной странице издания, а 5 декабря известили читателей, что прекращают сотрудничество с одиозной журналисткой. Кроме этого, Евгению Плихину внесли в базу "Миротворца" за "надругательство над памятью воинов, погибших во время выполнения боевого задания по защите Украины от российского агрессора".

Читайте также: Кто такая Евгения Плихина: что известно о редакторе Cosmopolitan и почему начался скандал

Заявление об увольнении Плихиной подписала главный редактор украинской версии Cosmopolitan Александра Буринская. Официальную позицию редакции журнала она также обнародовала на собственной странице в фейсбуке.



Александра Буринская отреагировала на скандал с Плихиной в фейсбуке / Скриншот

Впрочем, комментаторы начали прикреплять к посту скриншоты с реакцией редактора на скандальный пост Плихиной, опубликованной 3 декабря. Там Буринская оставила "эмоджи" в форме сердца. Что интересно, на момент фиксирования "эмоджи" Александра лишь одна из всех подписчиков Плихиной так отреагировала на сообщение.

Александра Буринская отреагировала "сердцем" на сообщение Плихиной / скриншот из Фейсбука

Среди имеющихся комментариев есть довольно громкие, где пользователи фейсбука кроме увольнения Евгении Плихиной теперь требуют и увольнения Буринской: "Свое личное отношение вы уже показали в "сердечке" к тому посту. Действительно жаль, что репутация бренда очень пострадает из-за вашей заступницы и вас лично!", "Что, действительно, был лайк редактора? Тогда не расслабляемся, пишем письма Пелс, чтобы уволила все руководство. Пишу тогда еще одно письмо. Спасибо вам за внимательность!", "Вот же лживое существо. Что скажете по поводу вашего "сердечка" под постом той гадости? Думаю, центральный офис также и ваш вопрос рассмотрит", "То сердечко под постом Плихиной означает осуждение или поддержку? Как вы это объясните? Пытаетесь усидеть на двух стульях?", "Буринская, ты в полном дерьме. Все видели твои сердечки под издевательскими насмешками над похоронами Героя Украины. Поздно извиняться, твоему дрянному изданию конец".



Пользователи фейсбуку требуют увольнения Александры Буринской / скриншоты из Фейсбука

Что известно об Александре Буринской?

С 1 апреля 2016 она занимает должность главного редактора издания Cosmopolitan. До этого 2 года на должности находилась Анна Баздрева. Известно, что Александра окончила Институт журналистики Киевского национального университета им. Т. Шевченко и прошла курс "издательское дело" в Лондонском университете искусств. В возрасте 19 лет начала работать в журнале ELLE Украина ассистентом фоторедактора.

Впоследствии в этом же издании была редактором отдела новостей и рубрики "Стиль жизни", а также шеф-редактором журнала под руководством главного редактора Сони Забуги. В 2014 году издательский дом Hearst Shkulev Ukraine приобрел лицензию на издание Cosmopolitan и сайт cosmo.com.ua в 2014 году, и после двух лет председательства Баздревой женщина стала главным редактором глянца.