После покупки студии Fox компания Disney приостановила разработку их фильмов: подробности

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Disney and Fox
Disney and Fox / wdwnt.com

Компания Disney стала владельцем киностудии Fox, которую считают одной из лучших в мире, около полугода назад. Фанаты ожидали взрывных премьер, созданных лучшими компаниями, однако не все сложилось как хотелось. Представители Disney сообщили о сокращении программы и приостановке съемок фильмов от Fox.

Если римейки, над которыми работает кинокомпания Disney, получают безумный успех в прокате, то фильмы, которые ранее выпускались студией Fox, приносят лишь ущерб. Стоит напомнить, что в марте 2019 года компания Disney объединилась с 21th Century Fox в одну корпорацию и занялась выпуском их лент.

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Поэтому, после нескольких провалов картин, которые принесли ущерб в размере 170 миллионов долларов, представители Disney решили сократить запланированную программу и приостановить разработку фильмов студии Fox. Об этом сообщает издание Variety.

Сильнейший удар по бюджету корпорации прилетел от фильма "Люди Икс: Темный феникс", премьера которого состоялась в июне 2019 года. Лента презентовалась в киномире как завершение франшизы, однако, несмотря на громкую рекламную кампанию, она не то что не окупилась, а принесла убыток. Только бюджет картины составлял 200 миллионов долларов, а в прокате она собрала всего 252 миллиона долларов.

Среди картин, которые ценители студии Fox все же увидят в будущем, оказались "Аватар" и "Планета обезьян", поскольку процесс разработки уже был запущен.

Disney

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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