После потери ребенка 61-летний Алек Болдуин заявил о беременности жены

Голливудский актер Алек Болдуин в 61 год готовится в шестой раз стать отцом. Его жена ГХилария, у которой весной произошел выкидыш, беременна.

Такой новостью звездные супруги поделился в соцсетях. 35-летняя Хилария поторопилась показать поклонникам округлый живот и призналась, что невероятно счастлива.

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"Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – отметила Хилария Болдуин в заметке.

Как известно, жена Алека Болдуина очень тяжело пережила потерю нерожденного ребенка. После обследования врачи заявили, что шансов выжить у малыша очень мало. Поэтому ежедневно Хилария и Алек Болдуин были в ожидании выкидыша.

Мы пошли на большой риск... На этот раз, когда я открыла свое сердце для еще одного ребенка, он или она не осталась надолго. У всех нас есть своя цель в жизни, и я верю, моя малышка оставила радость в своей короткой жизни,

– эмоционально рассказала жена Болдуина.

Сейчас Хилария чувствует себя хорошо и наслаждается своей пятой беременностью. По словам жены Алека Болдуина, это сообщение она опубликовала не только, чтобы похвастаться новостью о предстоящем пополнении в семье, но и чтобы поддержать всех женщин, которые тоже потеряли ребенка до родов.

"Как я говорила много раз: этот опыт не касается только меня и моей истории, это о, пожалуй, о тебе или о том, кого ты знаешь и кто пережил потерю", – отметила ранее Хилария Болдуин.

Кто такой Алек Болдуин?Голливудский актер, снявшийся в десятках кинолент. Наиболее известными его работами являются "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин". До 2002 года Алек Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнюю дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с тренером по йоге Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей и готовится к рождению пятого.