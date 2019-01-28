После премьеры фильма о Майкле Джексоне еще один мужчина заявил о домогательствах певца

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Майкл Джексон
Майкл Джексон / www.billboard.com

На днях в США состоялась премьера документального фильма "Покидая Неверленд", который рассказывает о педофильских наклонностях покойного Майкла Джексона. После премьеры фильма 35-летний Майкл Джейкобс-Хаген признался о своей детской травме, которую получил из-за поп-исполнителя.

Перед выходом скандальной кинокартины двое мужчин – танцовщик Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак – сообщали, что Майкл Джексон добивался первого и насиловал второго в детском возрасте. В The Mirror несколько дней назад стало известно, что появилась новая предполагаемая жертва злодеяний Джексона.

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По словам журналистов, Майкл Джейкобс-Хаген поделился, как в юном возрасте имел связь с легендой музыкальной сцены. Однажды артист отвез мальчика в отель и положил с собой в постели, спрашивая, любит ли тот его и хочет ли с ним еще раз встретиться. После этого он показывал ему книгу с фотографиями голых мальчиков.

Он переступил черту со мной и другими детьми. Сейчас мне почти столько же лет, сколько было Майклу, когда он встречался со мной,
– поразил заявлением мужчина, добавив, что эта ситуация нанесла ему травму на всю жизнь.

Между тем критики называют фильм "Покидая Неверленд" не документальным фильмом, а фильмом ужасов, а некоторых зрителей, которые присутствовали на показе ленты, даже тошнило.

Что известно о фильме "Покидая Неверленд"? Премьера фильма о культовом исполнителе состоялась в США в рамках кинофестиваля Sundance. Фильм будут показывать с 24 января по 3 февраля для всех желающих на мероприятии. В описании к фильму отмечалось, что во время популярности Майкла Джексона он имел интимные связи с мальчиками восьми и десяти лет. Об этом рассказали режиссерам нового фильма сами жертвы, которым сейчас "за тридцать". Сами же родственники поп-короля категорически отрицают то, в чем обвиняют певца.

Теги: LifeStyle Музыка Секс-скандал
Источник: Lifestyle
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