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После провалов в прокате: "Звездные войны 9" показали новый результат после Рождества

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"Звездные войны 9" / IMDb

Около недели назад в мировой релиз вышел девятый эпизод "Звездных войн", который с треском провалился в прокате и получил не слишком лестные отзывы кинокритиков. Однако после того, как в мире отпраздновали Рождество, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" пошел на поправку.

На днях мы писали о том, что "Звездные войны 9" провалились в прокате в Китае, а вскоре после этого The Hollywood Reporter сообщил, что финальный эпизод о Скайуокерах исправляет печальную картину кассовых сборов.

Кстати, Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл выполнил секретную роль в новом фильме

В домашнем прокате в Северной Америке в день Рождества картина собрала 35 миллионов долларов. Эта сумма невзрачно показывает успешность эпизода, ведь еще больший кассовый сбор удалось собрать лишь седьмой части, которая называлась "Пробуждение Силы". В рождественский день 2017 года она собрала 49,3 миллиона долларов.

На втором месте оказалась лента "Джуманджи: Новый уровень". 25 декабря фэнтезийный боевик собрал 12,5 миллионов долларов. Добавим, что за первый уикенд в прокате в Китае "Звездные войны 9" собрали всего 12 миллионов долларов.

Звездной войны 9: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Звездные войны LifeStyle Кино
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