После расставания с Джоли Брэд Питт прекратил финансировать их благотворительный фонд

21 Читати новину українською
Брэд Питт
Брэд Питт / Instagram / @bradpittoffcial

Одни из самых знаменитых супругов мира никак не могут завершить бракоразводный процесс из-за недоразумения и нежелания идти на компромисс. Из-за ссор в семье некоторые из их детей заявили о желании жить отдельно от родителей, однако страдают не только потомки, но и благотворительные дела, которыми занимались Брэд Питт и Аджелина Джоли.

Как сообщает The Daily Mail, Брэд Питт сразу прекратил оказывать финансовую помощь благотворительному фонду MJP после того, как объявил о разводе с Анджелиной Джоли. Название MJP придумали родители и она расшифровывается как Maddox Jolie Pitt Foundation, что говорит о наименовании в честь старшего сына.

Читайте также: Брэд Питт и Анджелина Джоли планируют ускорить процесс развода, – СМИ

В источнике признают, что основную финансовую помощь фонд получал с продаж эксклюзивных свадебных фотографий Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Представители фонда предоставили данные, согласно которым актриса пожертвовала в фонд 2,8 миллиона долларов в 2016 году, а вот ее экс-возлюбленный не выделил ни копейки. После того, как голливудские звезды объявили о разводе в 2016 году, Брэд Питт не внес на счет фонда Maddox Jolie Pitt Foundation никаких средств.

Что известно о благотворительном фонде MJP?Maddox Jolie Pitt Foundation был создан в 2003 году. Он отвечает за экологическую безопасность, вопросы образования и создание стабильных и нормальных условий для проживания в малообеспеченных странах мира.

К 2013 году на счет фонда поступило почти 41 млн долларов. Стоит отметить, что 28 миллионов от общей суммы благотворительная организация получила с продаж свадебных фотографий Анджелины Джоли и Брэда Питта.

blog_ava
Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз
сегодня
10296
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Голливуд Брэд Питт Анджелина Джоли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
сегодня 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
83
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2549
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
213
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1963
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
28 марта 18:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
261
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук