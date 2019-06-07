После расставания с Купером: два выхода Ирины Шейк в casual стиле – фото

На днях все СМИ взорвались сенсационной новостью о том, что одна из самых красивых голливудских пар – Брэдли Купер и Ирина Шейк – разошлись. А в последнее время российскую супермодель папарацци все чаще фотографировали одну – в повседневной жизни и публичных мероприятиях (к примеру, соло-выход Шейк на Met Gala-2019).

Ирина в который раз попала в объективы фотографов уже после официальных подтверждений о том, что Шейк и Купер разорвали отношения.

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Для выхода в салон красоты в Лос-Анджелесе 6 июня Ирина появилась на улицах в черном total look. Модель примерила долгий джемпер и плиссированную юбку. Во время массажа и педикюра знаменитость постоянно сидела с телефоном.



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images

После этого Ирину Шейк заметили с большим чемоданом в руках. На модели был одет трендовый over-size "комбинезон пилота" нюдового цвета, который она дополнила массивными черными ботинками и солнцезащитными очками.

Как сообщает издание Daily Mail, супермодель покинула особняк в Pacific Palisades, где она жила с актером, и отправилась в аэропорт.



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images

Что известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Звезды закрутили роман еще в 2015 году. За 2 года после этого у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась единственная дочь, которую они назвали Леей. Впервые о разладе между Ириной и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Рождение звезды", который состоялся на церемонии награждения Оскар-2019. Во время исполнения песни Shallow все зрители заметили так называемую "химию".



Впоследствии издание Page Six писало, что брак актера и модели держится на волоске и они на грани развода. "Они пытаются помириться ради своей дочери. Но на самом деле все плохо. Никто не счастлив. Отношения висят на волоске", – заявил инсайдер. После тревожной новости о переезде Ирины Шейк и ее дочери Леи в собственное имение в СМИ появилось официальное подтверждение о разрыве в отношениях модели и актера Брэдли Купера. Сейчас голливудская пара живет отдельно, а юристы согласовывают вопрос об опеке над их общей дочерью Леей.