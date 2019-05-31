После развода Адель приобрела роскошный особняк за 10 миллионов долларов: фото дома

87 Читати новину українською
Адель приобрела новый дом
Адель приобрела новый дом / Коллаж: LifeStyle 24

Английская певица Адель не успевает скучать после развода с мужем. Самая богатая артистка Великобритании нашла выгодную возможность вложить заработанные деньги – приобрести еще один дом, цена которого превышает 10 миллионов долларов.

В апреле 2019 года стало известно, что Адель разводится со своим мужем, которому еще в 2017 году посвящала трогательные речи со сцены. После этого сеть подорвали новости, что певица может потерять половину состояния. А поскольку она была признана самой богатой артисткой Великобритании, которым до 30, то за свое состояние стоило волноваться.

Читайте также: Адель прокомментировала свой развод смешным "мемом": фотофакт

Вероятно, лучшим вариантом для вложения денег Адель выбрала недвижимость. Как сообщает издание Variety, 31-летняя исполнительница приобрела еще один особняк в элитном районе Беверли-Хиллз. Дом площадью 560 квадратных метров был построен в 1960-х годах. Он оборудован 5 спальнями и 6 ванными комнатами.

В доме также есть просторная гостиная с камином, бассейн, спортивный зал и библиотека необычной формы, содержащая более 2 тысяч книг. Планирование дома не ограничилось только комнатой отдыха. Поскольку Адель сообщила о завершении певческой карьеры, ей понадобился уютный просторный офис для решения дел, не выходя из дома.

Фото: Variety 

blog_ava
Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
сегодня
1956
Теги: Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости LifeStyle Новости LifeStyle Адель
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
сегодня 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 81
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
сегодня 09:29 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
62
Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
30 мая 20:51 Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
59
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
29 мая 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
2023
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 561
Новости
Больше новостей
Залиште відгук