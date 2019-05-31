После развода Адель приобрела роскошный особняк за 10 миллионов долларов: фото дома

Английская певица Адель не успевает скучать после развода с мужем. Самая богатая артистка Великобритании нашла выгодную возможность вложить заработанные деньги – приобрести еще один дом, цена которого превышает 10 миллионов долларов.

В апреле 2019 года стало известно, что Адель разводится со своим мужем, которому еще в 2017 году посвящала трогательные речи со сцены. После этого сеть подорвали новости, что певица может потерять половину состояния. А поскольку она была признана самой богатой артисткой Великобритании, которым до 30, то за свое состояние стоило волноваться.

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Вероятно, лучшим вариантом для вложения денег Адель выбрала недвижимость. Как сообщает издание Variety, 31-летняя исполнительница приобрела еще один особняк в элитном районе Беверли-Хиллз. Дом площадью 560 квадратных метров был построен в 1960-х годах. Он оборудован 5 спальнями и 6 ванными комнатами.

В доме также есть просторная гостиная с камином, бассейн, спортивный зал и библиотека необычной формы, содержащая более 2 тысяч книг. Планирование дома не ограничилось только комнатой отдыха. Поскольку Адель сообщила о завершении певческой карьеры, ей понадобился уютный просторный офис для решения дел, не выходя из дома.

Фото: Variety