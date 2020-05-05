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После развода начал ходить к психологу, – Владимир Остапчук дал откровенное интервью

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Володимир Остапчук розповів про розлучення
Володимир Остапчук розповів про розлучення / Instagram / @vova_ostapchuk

Личная жизнь Владимира Остапчука оказалась под прицелом всех отечественных СМИ. Сейчас телеведущий официально развелся с Еленой Войченко, а журналисты приписывают ему роман с Кристиной Горняк. Как комментирует он разрыв и новые отношения – узнавайте из новости.

Откровенно о личной жизни Владимир Остапчук заговорил в интервью Люкс ФМ. Телеведущий признался, что сейчас арендует квартиру в Киеве, поскольку две квартиры оставил своей бывшей жене Елене Войченко. А вот о нынешней личной жизни шоумен пока не готов рассказывать.

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"Относительно моей личной жизни... Как только решу, что действительно готов рассказать о ней, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что в моей личной жизни так много в СМИ", – поделился Владимир Остапчук.

Напомним, что телеведущему приписывают роман с 33-летней нотариусом Кристиной Горняк. Однако пока мужчина не подтвердил этих слухов, подогревая разговоры о романе загадочными кадрами.

В то же время о разводе Владимир Остапчук не отказывается общаться. Журналистам Люкс ФМ он рассказал, что с февраля 2020 года посещает психолога, поскольку чувствует, что чувствует себя разбитым.

"Если быть откровенным, то после развода, в феврале, начал ходить к психологу. У меня сейчас такой этап – я как пазл, который нужно заново составить. Я не вижу смысла отвечать на гневные комментарии в соцсетях. Себя раздражать? Для чего? Я себе нормально, счастливо живу. Я знаю правду. В чужой семье посторонний никогда не даст толку. Люди, счастливые, довольные своей жизнью, не пишут хейт в соцсетях. А те, кто так делает, просто цепляют ярлыки, пытаясь избавиться от своих страхов и комплексов", – добавил он.

Не обошел Владимир Остапчук вопросы и о детях. По словам звездного отца, он общается с Эваном и Эмилией телефону. Из-за карантина шоумен не посещает детей.

Сейчас я могу сказать: у меня есть все, что нужно. Когда люди говорят, что им чего-то не хватает, хочется спросить: "А если забрать у вас все, что сейчас имеете, как тогда будете себя чувствовать?" Поэтому я действительно счастлив,
– отметил Владимир Остапчук.

К теме: Это же невозможно! – Владимир Остапчук рассказал, как проводит время с детьми на карантине

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Звездные романы Владимир Остапчук Звездные разводы LifeStyle
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