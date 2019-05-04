После развода с Ани Лорак ее муж потерял прибыльный бизнес: детали

Развод певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был едва ли не самой обсуждаемой темой 2018 года. И хотя пара уже официально развелась, об их отношениях не перестали говорить. Так, на днях стало известно, что Мурат Налчаджиоглу потерял один из своих бизнес-проектов.

На своей странице в Instagram экс-супруг Ани Лорак заявил, что ночной клуб Famous, который считался одним из престижных заведений в Киеве, закрывается. В СМИ подозревают, что развод с певицей побудил Мурата Налчаджиоглу закрыть прибыльный бизнес, однако он сам уверяет, что просто готовит к старту новый проект.

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"Я, Мурат, основатель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. Скоро новый проект", – обратился он к подписчикам.

Известно, что закрытие ночного клуба было громким светским событием столицы. По такому случаю Мурат Налчаджиоглу организовал три вечеринки, на которые пришли десятки людей. А уже с мая 2019 года клуб Famous официально прекратил свое существование.

Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?

В конце июля 2018 года журналисты подловили на измене мужа певицы Ани Лорак. Тогда Мурат Налчаджиоглу отдыхал в собственном клубе Famous с Яной Белявской, проявляя на публике нежность к ней. После публикации соответствующих кадров отношения звездной пары резко ухудшились. Уже в начале декабря 2018 года Ани Лорак официально подала на развод. Шевченковский суд Киева рассмотрел обращение певицы и 31 января 2019 года разлучил пару.



Впоследствии артистка презентовала трогательную композицию, в которой спела об измене и потере любимого мужа. И хотя Ани Лорак не комментировала развод с Муратом Налчаджиоглу, во время одного из выступления она не сдержала слезы.