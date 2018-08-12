После резонансного скандала украинский Vogue представил нового редактора

Украинский Vogue представил нового главного редактора популярного издания. Им стал Филипп Власов.

Кто стал новым редактором украинского Vogue

Как сообщает Vogue.UA, мужчина уже не первый год сотрудничает с журналом. В частности, Филипп Власов создал и возглавлял отдел моды издания в течение 2 лет. В последнее время он работал креативным директором украинского fashion-ритейлера Asthik Group.

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Я рада, что Филипп возвращается в Vogue UA в новом статусе главного редактора. Его профессионализм и опыт очень помогли нам на старте проекта, и я уверена, что он вместе с нашей командой сможет реализовать много новых ярких проектов и творческих идей,

– рассказала издатель Vogue UA Елена Чернова.

Прокомментировал новое назначение и сам Филипп Власов. Главный редактор украинского Vogue признался, что для него большая честь получить такую ​​должность. Кроме этого, Филипп Власов рассказал, как он видит развитие журнала.

"Большая честь – вернуться в проект в новом качестве и продолжить работать с командой действительно сверхспособных людей, которые с таким изяществом ломают модные стереотипы и добиваются, казалось бы, невозможного. Украинский Vogue с первого номера не перестает удивлять как своих читателей, так и опытных специалистов модной индустрии. В условиях мира, который быстро меняется, этим мы и продолжим заниматься – предоставлять новый смысл печатной версии журнала, экспериментировать с цифровыми технологиями, а главное – всегда вдохновлять свою аудиторию", – признался Филипп Власов.

Что произошло с предыдущим шеф-редактором

Ольга Сушко, которая возглавляла журнал до 9 ноября 2018 года, покинула глянец после резонансного скандала. Журналистку обвинили в плагиате и показали доказательства ее копирайта. Редактор украинского Vogue опубликовала авторскую статью, которая по содержанию очень походила на колонку Шахри Амирхановой, вышедшей в журнале Harper's Bazaar еще в 2006 году. В сети сразу же привели сравнение двух работ и окончательно разоблачили плагиат.

После большого резонанса Ольга Сушко прокомментировала инцидент. По ее словам, авторскую статью главного редактора написал внештатный журналист, поскольку сама Ольга имела слишком много работы. Не проверив текст на плагиат, она опубликовала его в июньском выпуске Vogue, после чего и встряла в громкий скандал. Не забыла шеф-редактор извиниться перед Шахри Амирхановой за такую, роковую для ее карьеры, ошибку.

Я тронута, что эта девочка хранила мое письмо в течение 12 лет и оно что-то для нее значило! Я писала его в сложный момент своей жизни и, кажется, у нее он сейчас тоже непростой. И она его неплохо отредактировала,

– с юмором ответила на это Шахри Амирханова.

Впоследствии выяснилось, что Ольга Сушко неоднократно заимствовала чужие работы.

После служебной проверки представители украинского Vogue отстранили от работы редактора, а после ее увольнения назначили на ее место Елену Чернову, которая временно возглавила глянец. Теперь же издание получило нового главного редактора, задачей которого будет вернуть доверие читателей и восстановить славу глянца.