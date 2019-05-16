После родов Тина Кунаки ошеломила роскошным выходом на Каннском кинофестивале – фото

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / www.gettyimages.com

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая в апреле 2019 году впервые стала мамой, после родов долго не появлялась на публике и светских мероприятиях. Поклонники с нетерпением ожидали первый выход звезды после родов и он прошел потрясающе! Молодая мама вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в среду, 15 мая.

Для второго дня кинофестиваля Тина Кунаки надела длинное бархатное платье с большим бантом, подчеркнув пышное декольте и стройную фигуру через месяц после родов.

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Модель смело позировала перед объективами фотографов и выглядела уверенно и красиво. Для красной дорожки жена Венсана Касселя выбрала нюдовий макияж, сделав матовый тон лица и легкий акцент коричневыми тенями на глазах. Волосы Тина также распустила и выглядела очень свежо в таком образе.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Getty Images

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Getty Images

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Getty Images

Добавим, 22-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель поженились в августе 2018 года. Для девушки дочь Амазони стала первой и третьей для актера. У Касселя есть еще две дочери, родившиеся в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

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Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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