После родов Тина Кунаки ошеломила роскошным выходом на Каннском кинофестивале – фото

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая в апреле 2019 году впервые стала мамой, после родов долго не появлялась на публике и светских мероприятиях. Поклонники с нетерпением ожидали первый выход звезды после родов и он прошел потрясающе! Молодая мама вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в среду, 15 мая.

Для второго дня кинофестиваля Тина Кунаки надела длинное бархатное платье с большим бантом, подчеркнув пышное декольте и стройную фигуру через месяц после родов. Читайте также: 22-летняя Тина Кунаки родила дочь от 52-летнего Венсана Касселя Модель смело позировала перед объективами фотографов и выглядела уверенно и красиво. Для красной дорожки жена Венсана Касселя выбрала нюдовий макияж, сделав матовый тон лица и легкий акцент коричневыми тенями на глазах. Волосы Тина также распустила и выглядела очень свежо в таком образе.

Тина Кунаки / Getty Images

Тина Кунаки / Getty Images

Тина Кунаки / Getty Images Добавим, 22-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель поженились в августе 2018 года. Для девушки дочь Амазони стала первой и третьей для актера. У Касселя есть еще две дочери, родившиеся в браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.