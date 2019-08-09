После роскошной свадьбы в Италии Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро: детали

На днях известная немецкая модель Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц сыграли пышную свадьбу вблизи острова Капри. Однако после роскошного празднования местная полиция была вынуждена оштрафовать молодоженов на немалую сумму.

О неприятной ситуации, в которую попали 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний супруг Том Каулитц, сообщает издание Radar Online. В источнике отмечается, что через несколько дней после свадьбы молодые супруги были вынуждены опустошить свой кошелек на 6 тысяч евро.

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Дело в том, что влюбленные нарушили местный закон, искупавшись в водах знаменитого Голубого грота, плавание в котором строго запрещено. Также стоит добавить, что это было второе сознательное правонарушения звезд, так как в прошлом году, в августе 2018, Хайди Клум и Том Каулитц искупались там впервые, опубликовав видео на странице в Instagram. Однако тогда местная полиция решила не штрафовать звездную пару.