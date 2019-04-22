После рождения первенца принц Гарри и Меган Маркл переедут в Африку, – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @_duchess_of_sussex

Одно из наиболее авторитетных британских изданий обнародовало информацию о переезде герцогов Сассекских в Африку на длительное время. Вероятная эмиграция королевской четы состоится после рождения первенца.

Об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.

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В источнике отмечается, что длительная командировка принца Гарри и Меган Маркл в Африку запланировал Букингемский дворец. Также сообщалось, что в эмиграции герцогов Сассекских будет принимать участие приближенное лицо королевы Елизаветы II, а именно ее бывший личный секретарь Кристофер Гейдт.

Однако целью переезда королевской четы будет далеко не изоляция от СМИ, репортеров, папарацци, а наоборот. Поговаривают, что они эмигрируют в Африку с благотворительной миссией, а именно – работать там как представители Содружества наций.

Однако, как прокомментировали секретари Букингемского дворца, на данном этапе, пока Меган Маркл еще не родила, любое сообщение о планах герцогов Сассекских можно считать спекуляцией. Однако категорического опровержения относительно их переезда представители не предоставили.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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