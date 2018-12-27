После Рождества: Анджелина Джоли сводила детей на завтрак в Лос-Анджелесе – фото

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая выяснила все вопросы относительно опеки с отцом своих детей Брэдом Питтом после двух лет их борьбы, стала больше времени уделять своим детям. К примеру, на днях звезда вышла на завтрак с четырьмя потомками в кафе Лос-Анджелеса, выглядела очень счастливой и не скрывала улыбки.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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На следующий день после католического Рождества Анджелина Джоли отправилась со своими детьми – 10-летними Ноксом и Вивьен, 12-летней Шайло и 13-летней Захарой – на завтрак в одно из кафе. Старших детей 15-летнего Пакса и 17-летнего Мэддокса с ними тогда не было. Папарацци поймали семью, когда они направлялись к машине.

Для выхода актриса надела черные облегающие брюки и свободную белую рубашку. Теплый черный кардиган и балетки в тон дополнили casual-аутфит Джоли.



Анджелина Джоли с детьми / BackGrid / DailyMail



Анджелина Джоли с детьми / BackGrid / DailyMail



Анджелина Джоли с детьми / BackGrid / DailyMail



Анджелина Джоли с детьми / BackGrid / DailyMail

Напомним, звездные супруги Анджелины Джоли и Брэда Питта решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решала судебные вопросы, в частности, супруги делили опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Впоследствии Джоли обязана разрешить Питту видеться с отпрысками через день. Кроме того Брэд опасается, что от этой борьбы дети могут получить психологическую травму.