После скандала с прессой: Меган Маркл и принц Гарри встретились с африканской молодежью

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

В среду, 2 октября, десятидневный тур герцогов Сассекских по Африке официально завершается. Однако, несмотря на это, финальный день путешествия королевской четы насыщен событиями, в списке которых – встреча с местной молодежью в Южной Африке.

Очередной день королевского тура по Африке начался рано утром, так как именно сегодня, 2 октября, принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Лондон. Несмотря на неприятности с одним из британских изданий, принц Гарри и Меган Маркл вышли к своим сторонникам в прекрасном настроении.

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Накануне герцогиня Сассекская провела лекцию для женщин, которую посвятила образованию, а сегодня они вместе со своим мужем осуществили выход в одном из поселков под Йоганнесбургом. Там они встретились с местной молодежью, обсудив проблемы безработицы в Южной Африке.

Представители молодежной организации устроили для королевской семьи экскурсию по центру населенного пункта, а также поделились знаниями, которые приобрели благодаря программе по борьбе с безработицей.

Для выхода к молодежи Меган Маркл выбрала платье-рубашку молочного оттенка, которое дополнила оранжевыми серьгами из бахромы и светлыми замшевыми туфлями на каблуке.

Меган Маркл
Меган Маркл на встрече с молодежью ЮАР / Getty Images 

После совместно проведенного времени с молодежью у герцогов Сассекских запланирована встреча с Грасой Машел, вдовой Нельсона Манделлы, который с 1994 по 1999 год был президентом ЮАР, и еще несколько официальных выходов.

Принц Гарри и Меган Маркл в туре по Африке
Принц Гарри и Меган Маркл совершают завершающие выходы во время тура по Африке/ Getty Images

 

 

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Теги: LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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