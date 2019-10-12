После скандального развода с Сайрус: Лиам Хемстворт закрутил роман с молодой актрисой

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Лиам Хемсворт закрутил роман с молодой актрисой
Лиам Хемсворт закрутил роман с молодой актрисой / Instagram / @lushcrew.magazine

29-летний актер Лиам Хемсворт не долго горевал по скаднальной Майли Сайрус. Через 3 месяца после расставания он был замечен за поцелуями с молодой актрисой Мэдисон Браун.

Новость о разводе Лиама Хемсворта и Майли Сайрус взорвала сеть в конце августа 2019 года. На тот момент после их свадьбы прошло чуть больше, чем полгода. Однако это не помешало скандальной певице сразу же засветиться перед папарацци с новой девушкой, а позже – с бойфрендом. Лиам Хемсворт в свою очередь показал новую избранницу чуть позже.

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Накануне, 11 октября, в сети и на фан-страницах Лиама Хемсворта появились кадры от уличных фотографов, на которых он предстал с молодой актрисой. Спутницей 29-летнего австралийца оказалась 22-летняя Мэдисон Браун. Сначала влюбленные прогулялись по городу, держась за руки, позже отдохнули на летней террасе в кафе, а после этого попали в объектив папарацци, страстно целуясь и обнимаясь посреди улицы.

Об избраннице бывшего мужа Майли Сайрус известно лишь то, что она также родом из Австралии. Некоторое время работала моделью, а на данный момент активно работает над карьерой актрисы. По состоянию на сейчас Мэдисон Браун снимается в сериале "Династия", а одним из самых известных проектов была работа в фильме "Страна незнакомцев" (Strangerland).

Ліам Гемсворт
Лиам Хемсворт с новой девушкой / Instagram / @​gossip.web0


Лиам Хемсворт с новой девушкой / Instagram / @secretmagoff
 

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Теги: LifeStyle Звездные разводы Звездные романы Майли Сайрус
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