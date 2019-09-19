После слухов о беременности: Кейт Миддлтон совершила официальный выход в черном total look

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Герцоги Кембриджские возвращаются к насыщенным будням после летних каникул и заслуженного отпуска. Особенно неожиданным получилось возвращение 37-летней Кейт Миддлтон, ведь после того, как она отправила 4-летнюю дочку в школу, сеть взрывают слухи о ее четвертой беременности. Однако такие слухи никак не повлияли на появление представительницы королевской семьи на публике.

На днях принцесса Шарлотта, которая в этом году впервые пошла в школу, похвасталась перед одноклассниками известием, что ее мама ожидает еще одного ребенка. Вероятно, громкое высказывание 4-летней дочери составило определенные трудности для Кейт Миддлтон, которая вынуждена совершать публичные выходы, выполняя свои обязанности. Однако сейчас Кенсингтонский дворец не подтвердил слухи, а 37-летняя герцогиня появляется перед публикой, будто ничего не случилось.

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Кейт Миддлтон посетила центр поддержки детям и молодым людям Sunshine House в Лондоне. Для солнечного, но уже осеннего дня, жена принца Уильяма выбрала черный total look. Однако герцогиня Кембриджская сумела выглядеть стильно, надев даже монохромный образ. Ведь изюминкой ее образа стали широкие классические кюлоты, которые она дополнила блузой в белый горошек от Equipment.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images 

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @royalreplikate

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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