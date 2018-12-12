После слухов о разводе Вячеслав Узелков публично признался жене в любви: фотофакт

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Вячеслав и Марина Узелковы
Вячеслав и Марина Узелковы / Instagram/ @uzelkoff_official

Похоже, звездным тренерам реалити-шоу "Зважені і щасливі" Марине и Вячеславу Узелковым удалось наладить отношения. После разговоров о расколе в их семье муж признался жене в любви.

Слухи о разводе Марины и Вячеслава Узелковых после 19 лет брака не получили подтверждения, но и не были опровергнуты. Ни пара, ни их близкое окружение не комментируют ситуацию, которая приобрела довольно масштабной огласки.

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О расставании звездных тренеров стало известно в начале зимы, однако поговаривают, что они разъехались еще осенью и на съемки проекта "Зважені і щасливі" они приезжали отдельно. На их страницах в социальных сетях стало значительно меньше совместных фотографий с нежными комментариями, как это было раньше.

Однако о налаживании отношений звезд говорит красивая публикация в Instagram-профиле боксера. Под снимком жены он написал – что гордится ею и сильно любит.

Узелкова розлучились
Вячеслав Узелков признается жене Марине в любви / Скриншот

Теги: LifeStyle Спорт Звездные разводы
Источник: 24 канал
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