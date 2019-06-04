После трех номинаций Дэвид Линч впервые получит Оскар

Знаменитый американский кинорежиссер Дэвид Линч был удостоен почетной премии Оскар за его достижения в кинематографе и предыдущие три номинации на кинопремию. Желаемую статуэтку Американская академия кинематографических искусств и наук вручит мужчине в этом году.

Обычно, почетные награды премии Оскар звезды первой величины получают во время церемонии в начале каждого календарного года. К примеру, в этом году премия была назначена на 25 февраля 2019 года, а вот в следующем году она состоится несколькими неделями ранее – 9 февраля.

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Впрочем, это не помешало Американской киноакадемии назвать новых обладателей Оскара.

Эти почетные награды, которые ежегодно присуждаются Американской академией, отмечают людей, которые посвятили себя творчеству в течение всей жизни и внесли большой вклад в отрасль кино. С большим удовольствием объявляем нынешних обладателей статуэток,

– говорится на сайте киноакадемии.

В списке новых "владельцев" Оскара отметили Дэвида Линча, который в своей карьере уже трижды был номинирован на награду, однако так и не смог превзойти своих конкурентов. В категории "Лучший режиссер" он боролся с такими фильмами, как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1980) и "Малголленд Драйв" (2001).



Дэвид Линч получит Оскар / Instagram / @davidlynchfoundation

Кроме Линча, наград также удостоены актер Уэс Студи ("Последний из могикан", 1992; "Танцующий с волками", 1990), актриса Джина Дэвис ("Жучий сок", 1988; "Тельма и Луиза", 1991) и сценаристка и режиссер Лина Вертмюллер ("Паскуалино "Семь красоток").

Церемония вручения статуэток состоится 27 октября 2019 года в Hollywood & Highland Center в Лос-Анджелесе, США.

Кто такой Дэвид Линч?

73-летний американский кинорежиссер создал своеобразный культ в мировом кинематографе. Его фильмы особо выделяются элементами определенного сюрреализм и ужасов, не только поражают фанатов, но и наоборот – все больше привлекают. В его активе около 25 режиссерских работ, каждая из которых получила как положительную, так и отрицательную реакцию критиков и горячих поклонников, в частности, "Твин Пикс". Дэвид Линч также является музыкантом, художником, актером и представителем американского независимого кинематографа. 5 мая 2017 года Дэвид Линч объявил об уходе из кино.