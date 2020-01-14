После выступлений в аннексированном Крыму в Украину едет Александр Серов
Российский и советский артист Александр Серов планирует дать концерт в Киеве. Такая информация всколыхнула сеть, ведь известно, что он выступал в оккупированном Крыму.
Согласно анонсу, концерт пройдет 23 марта 2020 года в Киеве. Организаторы планируют собрать поклонников Александра Серова во "Дворце Украина". Однако афиша концерта вызвала двоякое отношение среди отечественных меломанов.
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Если одни с восторгом восприняли информацию, другие напомнили, что именно Александр Серов охотно выступил перед жителями оккупированного Крыма в 2017 году. После этого в одном из интервью мужчина заявил, что Служба безопасности Украины запретила ему въезд в государство.
Я бы с удовольствием приехал, но мне "перекрыли" Украину. Я приехал в Севастополь, дал концерт. А здесь, в интернете информация: "Александр Серов незаконно пересек границу". Все, персона нон грата... Теперь я враг Украины,
– сетовал в 2018-м Александр Серов.
Общеизвестно, что российский артист родом из Украины. Родился он в селе Ковалевка Николаевской области. После начала агрессивной политики Кремля в отношении Украины Александр Серов давал немало концертов в РФ и избегал публичного высказывания своего мнения относительно политики. Сейчас в СБУ не прокомментировали приезд скандального российского артиста.
Скандальный Александр Серов выступит в Киеве / PalaceUkraine
Александр Серов получил известность во времена Советского Союза. В восьмидесятых он выполнил дуэтную композицию с Ольгой Зарубиной "Круиз", которая принесла ему бешеную популярность. Самыми известными его хитами являются "Ты меня любишь", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез" и "Звездопад". Александр Серов – лауреат премий в РФ и является Народным артистом России.
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